Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы возле офиса WB

В результате вооруженного конфликта у офиса Wildberries один человек погиб и двое ранены. Среди пострадавших имеются полицейские, сообщил ТАСС.

Следственный комитет приступил к расследованию случившегося. Сотрудники проводят работу внутри помещения, идет осмотр места происшествия. Всего в результате инцидента задержано около 30 человек.

На месте также работают криминалисты, которые тщательным образом фиксируют все следы. Полицейские, пострадавшие в результате происшествия, доставлены в ближайшие больницы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, их жизни вне опасности.

Ранее Татьяна Бакальчук назвала проникновение в офис WB «неудачной попыткой рейдерского захвата».