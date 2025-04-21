В Москве полиция задержала неадеквата, ворвавшегося в гостиницу «Восход» с гранатой

В Москве сотрудники полиции задержали 21-летнего россиянина, который незаконно проник в гостиницу «Восход», расположенную на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

Об инциденте стало известно в понедельник, 21 апреля. Мужчина, по предварительным данным, взорвал страйкбольную гранату на территории гостиницы и ворвался в отель, расположенный на Алтуфьевском шоссе.

Очевидцы сообщили, что в момент происшествия в помещении были слышны хлопки, напоминающие выстрелы. Подозреваемого, который, как утверждают свидетели, был «не в себе», полиция задержала в кратчайшие сроки.

После задержания мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранительные органы продолжают расследование.

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