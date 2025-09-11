Одиннадцать человек пропали без вести в результате нападения бегемота на судно

11 человек числятся пропавшими без вести в Кот-д’Ивуаре после того, как бегемот напал на судно и опрокинул его. Об этом сообщил журнал People.

ЧП произошло на реке Сассандра. На борту судна находились 14 человек, среди них были женщины и дети. Бегемот напал на это плавсредство и опрокинул его. После этого удалось найти и спасти только троих человек. 11 числятся пропавшими без вести, их поиски все еще продолжаются.

В этой африканском государстве насчитывается порядка 500 бегемотов. Большинство из них обитают на юге страны.

Ранее россиян, которые отправляются на отдых в жаркие страны, предупредил об опасностях теледоктор Мясников. По его словам, больше всего стоит бояться насекомых, так как ни лев, ни бегемот не несут такой потенциальной угрозы, как малярийные комары.