Одиннадцать человек пропали без вести в результате нападения бегемота на судно
People: в Кот-д’Ивуаре бегемот опрокинул судно с 14 пассажирами на борту
11 человек числятся пропавшими без вести в Кот-д’Ивуаре после того, как бегемот напал на судно и опрокинул его. Об этом сообщил журнал People.
ЧП произошло на реке Сассандра. На борту судна находились 14 человек, среди них были женщины и дети. Бегемот напал на это плавсредство и опрокинул его. После этого удалось найти и спасти только троих человек. 11 числятся пропавшими без вести, их поиски все еще продолжаются.
В этой африканском государстве насчитывается порядка 500 бегемотов. Большинство из них обитают на юге страны.
Ранее россиян, которые отправляются на отдых в жаркие страны, предупредил об опасностях теледоктор Мясников. По его словам, больше всего стоит бояться насекомых, так как ни лев, ни бегемот не несут такой потенциальной угрозы, как малярийные комары.