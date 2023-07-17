Одиннадцать тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

В Московской области продолжается второй этап обработки земель от борщевика. Работы будут идти до конца этого месяца. В настоящее время план выполнен уже более чем наполовину — 53 процента.

Как сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба регионального Минсельхозпрода, в рамках второго этапа обработано уже одиннадцать тысяч гектаров. Речь идет о землях муниципальной и неразграниченной собственности.

Филимонов уточнил, что лидерами по обработанным площадям стали городские округа: Можайский, Клин и Талдомский.

Зампред областного правительства предупредил, что сейчас у борщевика активная стадия роста. Он призвал граждан соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в этом году фермеры региона получили свыше тысячи гектаров земли по льготной программе.