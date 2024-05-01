Польские власти объявили о массовой переброске военной техники к границе с Россией

Командование польской армии предупредило жителей страны о необходимости соблюдать осторожность при движении по дорогам в северных воеводствах. Там ведется переброска колонн с военной техникой в районе границ с РФ. Такую запись военное ведомство Польши сделало в социальной сети Х.

Все передвижение войск, авто и бронетехники связано с участием польской армии в учениях войск НАТО.

«Просим вас в ближайшее время соблюдать предельную осторожность, поскольку на вашем пути могут встретиться многочисленные военные колонны», - сообщило минобороны полякам.

Движение колонн будет проводиться особенно активно с 4 по 6 мая в Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах, которые граничат с Калининградской областью, входящей в состав России. Учения Steadfast Defender 2024, в рамках которых ведется переброска подразделений, ранее уже назвали крупнейшими маневрами за последние десятки лет. В них участвуют не только Польша, но и Германия, а также страны Прибалтики.

Ранее Мария Захарова назвала редкостными мразями польских политиков, которые хотят выдавать Украине ее беженцев со своей территории. Речь идет о мужчинах призывного возраста, которых министр обороны Польши Косиняк-Камыш хочет принудить к тому, чтобы воевать против РФ. Захарова назвала это принуждением к войне до последнего украинца.