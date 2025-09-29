Одна погибла: две девочки выпали из кузова грузовика в Приморье во время движения

Водитель грузовика взял с собой двух 10-летних пассажирок, он посадил их в кузов. Одна из девочек погибла, об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале.

Водитель, который вел грузовой автомобиль Toyota HiAce, усадил в кузов двух детей несмотря на то, что тот не был оборудован местами для сидения.

«Допустил грубое нарушение правил дорожного движения. В ходе движения дети выпали из кузова. В результате полученных травм одна из девочек скончалась», — указали правоохранители.

Вторая девочка получила травмы, она была доставлена в больницу. Уже выяснилось, что 46-летний водитель грузовика является злостным нарушителем правил дорожного движения. За последний год он семь раз привлекался к ответственности.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Кемерово. На окраине города водитель автомобиля при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который двигался в прямом направлении. Мотоциклист погиб, ему оторвало голову в результате столкновения.