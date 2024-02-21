Одного человека спасли при пожаре в многоквартирном доме в Шатуре
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
В ГУ МЧС России по Московской области рассказали подробности пожара в многоквартирном доме в Шатуре, где накануне загорелась кровля.
Сведения о возгорании поступили спасателям около десяти часов утра. Спустя чуть больше часа пожар был локализован на площади четыреста квадратных метров.
Из здания эвакуировали двадцать человек. В результате ЧП никто не пострадал, спасен один человек, уточнили в главке.
К тушению привлекали свыше пятидесяти спасателей и семнадцать единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели в пожаре мужчины и его шестилетнего сына.