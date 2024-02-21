Одного человека спасли при пожаре в многоквартирном доме в Шатуре

В ГУ МЧС России по Московской области рассказали подробности пожара в многоквартирном доме в Шатуре, где накануне загорелась кровля.

Сведения о возгорании поступили спасателям около десяти часов утра. Спустя чуть больше часа пожар был локализован на площади четыреста квадратных метров.

Из здания эвакуировали двадцать человек. В результате ЧП никто не пострадал, спасен один человек, уточнили в главке.

К тушению привлекали свыше пятидесяти спасателей и семнадцать единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели в пожаре мужчины и его шестилетнего сына.