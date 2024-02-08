Одного из похитителей денежных средств и товаров из табачного магазина задержали в Подмосковье

Подмосковные сотрудники полиции задержали сорокалетнего жителя Ярославской области, подозреваемого в совершении кражи товаров из табачного магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник с подельниками в ночное время прибыл из Рыбинска в Жуковский на автомобиле с подложными номерами. Остановившись у торгового павильона, они сбили палкой камеру видеонаблюдения при входе в магазин, после чего выломали дверь, проникли внутрь. Из кассы они похитили денежные средства, а также табачную продукцию, после чего они скрылись. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В результате розыскных мероприятий одного из фигурантов дела удалось задержать по месту его проживания. При обыске квартиры полицейские обнаружили и изъяли две рации, мобильный телефон, банковские карты и несколько пачек сигарет, которые впоследствии были идентифицированы как нереализованный товар из табачного павильона.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление соучастников данного преступления, а также дополнительных эпизодов их преступной деятельности.

Накануне стало известно, что уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту убийства трех пенсионерок.