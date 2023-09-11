Пожар вспыхнул на территории киногородка в Подмосковье

Пожар произошел на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские» в Московской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС, возгорание случилось в двух нежилых постройках накануне вечером. Спустя полчаса пожар был локализован на площади пятьдесят четыре квадратных метра. По последним данным, никто не пострадал.

На территории киногородка находятся декорации, дома и улицы. Там снимали фильмы «Легенда о Коловрате», «Дикая лига», а также сериал «Анна-детектив».

Ранее крупный пожар случился на складе в деревне Картино Ленинского округа Подмосковья. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.