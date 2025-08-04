Офицер армии избил сотрудников аэропорта из-за ручной клади

Инцидент имел место 26 июля в аэропорту города Сринагар, расположенного в индийском штате Джамму и Кашмир. В воскресенье, 3 августа, представители авиаперевозчика сообщили о серьезных травмах, полученных их сотрудниками, включая переломы позвоночника и челюсти.

Согласно источнику, предполагается, что военнослужащий отказался платить за провоз двух мест ручной клади общим весом 16 кг, что в два раза превышает установленные нормы. Нарушив правила авиационной безопасности, он попытался пройти в телетрап, но был остановлен сотрудником Центральных сил промышленной безопасности Индии (CISF).

После возвращения в терминал мужчина проявил агрессию. У выхода на посадку он набросился на работника SpiceJet, сбил его с ног и нанес удары, пока тот не потерял сознание. Другой сотрудник, попытавшийся вмешаться, получил сильный удар ногой в челюсть.

В результате четыре сотрудника авиакомпании с различными травмами были госпитализированы. SpiceJet заявила о подаче заявления в полицию и намерении внести имя военнослужащего, которое не раскрывается, в список лиц, которым запрещены полеты.

Ранее сообщалось, что мужчина из Забайкалья ушел служить на СВО и погиб через месяц.