Офицер спецназа ВСУ Виталий Овчаренко в разговоре с корреспондентом Times отметил, что обстановка в городе Часов Яр в ДНР, где расквартирована его часть, ухудшается с каждым днем.

Столь же мрачную оценку положению украинских войск под Купянском в Харьковской области дал изданию пехотинец ВСУ с позывным Лемур. Он рассказал о больших потерях в живой силе. Солдат отметил, что украинские войска с трудом удерживают оборону — о наступлении речи нет.

Ранее украинский военный с позывным Схидный признавал, что Часов Яр недостаточно хорошо укреплен перед угрозой наступления российских войск.

В конце февраля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска приступили к освобождению Часова Яра, который находится западнее Артемовска.