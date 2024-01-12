Офицер ВСУ обвинил в безграмотности украинских чиновников, закупающих беспилотники

По словам украинского офицера Юрия Касьянова, решение о закупке БПЛА для армии принимают люди, которые в этом совершенно не разбираются. Эту точку зрения привел YouTube-канал Radio NV.

По убеждению Касьянова, многие решения о приобретении дронов зависят от людей, которые никогда этим раньше не занимались. В итоге зачастую заказы отдаются перекупщикам, которые исключительно собирают воедино полученные из-за рубежа комплектующие.

«Беспилотной сферой управляют люди, которые в этом не разбираются. Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. Просто дебилы нами управляют», - пожаловался он.

Он добавил, что все это происходит из-за кумовства. На Украине хватает и настоящих производителей БПЛА, но контракты отдаются по коррупционным схемам. Примерно то же самое творится и в том, что касается радиолокационной борьбы.

В это же время российские производители начали поставлять ВС РФ обновленные беспилотники «Куб». Зарубежные эксперты уже успели оценить их. Они назвали данные дроны настоящим «ночным кошмаром» для ВСУ.