Заместитель командира одной из бригад ВСУ сообщил, что получил медаль за то, что вышел из котла, который настиг его подразделение в Курской области. Награду ему вручал лично президент Зеленский. Рассказ военного привело издание hromadske.

Павел Язловецкий был заместителем командира украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его утверждению, сложные времена настигли ВСУ в Курской области в середине сентября.

«Мы стали в оборону. Закончилось активное наступление, и противник стал применять технику и прорываться через оборону», — указал он журналистам.

Затем его подразделение попало в окружение, и украинцам пришлось прорываться оттуда. За выход из котла его наградили медалью, причем вручение проводил лично президент Украины Владимир Зеленский. Издание отметило, что ситуации с окружением регулярно встречаются на различных участках фронта.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации близки к полной ликвидации украинской военной группировки, находящейся в Курской области.