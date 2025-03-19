Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации близки к полной ликвидации украинской военной группировки, находящейся в Курской области.

Президент отметил, что ВС России в последнее время успешно провели несколько решительных операций. Он подчеркнул, что присутствие украинских военных и иностранных наемников в Курской области квалифицируется как террористическая деятельность, требующая тщательного расследования всех совершенных ими злодеяний.

Путин дал указание органам прокуратуры обеспечить всестороннюю поддержку лицам, пострадавшим от действий киевского режима. Он также подчеркнул необходимость установления и наказания всех украинских военных, причастных к совершению преступлений, включая тех, кто отдавал соответствующие приказы.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области.