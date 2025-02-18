Офицер ВСУ только после сдачи в плен узнал, что находится на территории Курской области

Офицер украинских вооруженных сил Игорь Боронило был назначен для выполнения боевых задач на позициях Украины, но в итоге оказался в Курской области. Эту информацию он узнал только после того, как сдался в плен российским войскам, о чем он говорил в интервью, которое распространило Минобороны России, передает РИА Новости.

Он сообщил, что никто из командования с ним не взаимодействовал, только предложили подписать документ о назначении, хотя он не видел ни личного состава, ни техники. Информации о своем направлении он также не получил и узнал о своем местонахождении в Курской области лишь после пленения.

По словам Боронило, перед этим им был отдан приказ окапываться, но у них не было лопат. Они нашли яму, засыпали ее ветками и оставались там три дня.

Через рацию они услышали разговоры комбата с саперами, которые отказались двигаться вперед и получили приказ вернуться. В итоге их приказали расстрелять за неподчинение. Минобороны России сообщило, что его жизнь сейчас вне опасности.

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