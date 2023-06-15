Офицер запаса из Чехова готовит для бойцов СВО походные аптечки

Предприниматель из Чехова Александр Непиющий с первых дней специальной военной операции наладил производство походных аптечек. Более 250 единиц полезного груза уже отправлено на передовую.

Непиющий сам из кадровых военных, в настоящее время является офицером запаса. Само собой отлично понимает, что требуется тем, кто в настоящий момент находятся на боевых позициях. По его словам, раз в месяц он обязательно отвозит в зону СВО полезный груз. Радуется, когда получает положительные отзывы на качество продукции.

На предприятии Александр с единомышленниками организовал пошив не только удобных аптечек, но и бронежилетов собственной разработки.

Ранее мы сообщали, что в музее-усадьбе «Горки Ленинские» пройдет выставка, посвященная Зинаиде Морозовой.