Подполковника Росгвардии обвинили в превращении военного полигона в мусорную свалку

Абазов ранее занимал в подразделении Росгвардии пост командира батальона обеспечения и охраны. Он, по мнению правоохранителей, вместе с другими должностными лицами из этой дивизии вынес решение о выдаче разрешения бизнесменам на вывоз бытового и строительного мусора на военный полигон, тем самым превратив его в свалку. В итоге порядка 10 гектар территории полигона было замусорено. Почва загрязнялась в течение длительного времени, и теперь на ликвидацию всех последствий потребуется не менее 30 млн руб.

Следствие обвиняет Абазова в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Адвокат злоумышленника утверждает, что его подзащитный не так уж и виноват. Он всего лишь продолжал практику, которая была начата до него его предшественником на должности командира батальона. В результате подполковник содержится в СИЗО, суд продлил срок содержания в нем.

Ранее сообщалось о присвоении командующему Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России. Таким образом были отмечены его профессиональные качества и то, что директор этой структуры смог выстроить мощные и продуманные организационно территориальные органы.