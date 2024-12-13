Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии звания Героя России

Директор Росгвардии Виктор Золотов получил звание Героя России. О присвоении ему высшей награды в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он поздравил Золотова, отметив, что тому удалось выстроить мощную и продуманную структуру территориальных органов. Также Кадыров высоко оценил его управленческие качества.

«Я часто замечаю, как легко и эффективно решаются вопросы, когда на руководящей позиции находится компетентный управленец», — написал чеченский лидер.

Ранее Кадыров пообещал отомстить за раненых во время удара БПЛА по казармам в Грозном.