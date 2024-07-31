Огнеборцы локализовали пожар в торговом центре в Крыму

Пожарные локализовали пожар в одном из торговых центров Симферополя. Об этом говорится в сообщении , опубликованном в мессенджере МЧС России.

Вечером во вторник, 30 июля, в ТЦ «Лоцман», расположенном на улице Севастопольской в Симферополе, произошел пожар. Как ранее писал канал «Mash на волне», возгорание произошло в детской комнате торгового комплекса. Была произведена эвакуация посетителей. На место ЧП прибыл глава МЧС по Крыму Аркадий Ожигин. Пожару был присвоен третий ранг.

По информации ведомства, огонь охватил 500 квадратных метров. В МЧС России сообщили, что к тушению огня привлечены 112 пожарных и 41 единица техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

26 июля сообщалось, что в Ульяновской области произошел пожар, унесший жизни двух человек. Отмечалось, что возгорание произошло в одной из многоэтажек Ульяновска. Специалисты к одной из вероятных причин инцидента отнесли взрыв и неправильную эксплуатацию газового баллона.