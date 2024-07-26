Появилось видео мощного пожара в Ульяновске, где погибли два человека

В Ульяновске продолжают тушить многоэтажку на ул. Коркунова 2/19 и эвакуировать жильцов. МЧС России и Ульяновской области показали видео с места происшествия, где по предварительным данным погибли два человека.

По официальным данным, погиб двухлетний ребенок, еще трое пострадали. При этом канал 112 пишет, что число жертв выросло до двух. Продолжается ликвидация огня. Судя по видео, из трех квартир все еще валит черный дым и пламя. На месте 68 специалистов и 22 единицы техники.

Фото: [ МЧС России ]

Эвакуированных жильцов разместят в пунктах временного пребывания.

Специалисты рассматривают в качестве возможной причины взрыва и пожара небезопасную эксплуатацию газового баллона.

Ранее сообщалось о начале этого жуткого происшествия в Ульяновске.