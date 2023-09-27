Огнеборцы учреждения «Мособлпожспас» провели учения

Работники подмосковного учреждения «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в пожарно-тактических учениях.

В задачу входило тушение условных возгораний на нефтебазе в Зарайске, на мебельном предприятии в Щелкове и в семейном центре, расположенном в Можайском городском округе.

Как отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк, на щелковской фабрике состоялась необычная тренировка в рамках сотрудничества между Академией ГПС МЧС России и ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне построят производство для раствора к контактным линзам.