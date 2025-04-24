Огонь охватил четыре автомобиля на улице Гримау в Москве

24 апреля во дворе жилого дома на улице Гримау в Москве вспыхнул пожар, который охватил четыре автомобиля. Об этом сообщает SHOT.

24 апреля во дворе жилого дома на улице Гримау в Москве произошёл пожар, в результате которого загорелись четыре автомобиля. По информации очевидцев, первым загорелся автомобиль марки SAAB, от которого пламя быстро перекинулось на соседние машины. Жители дома вызвали экстренные службы, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Пожарные действия предотвратили распространение огня на другие автомобили и здания. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются, рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность и возможный поджог.​

Жителям столицы рекомендуется соблюдать осторожность при парковке автомобилей и обращать внимание на подозрительные действия вблизи транспортных средств. В случае обнаружения признаков возгорания необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.

Ранее очевидица рассказала о взрыве и пожаре в Москва-Сити.