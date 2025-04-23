Очевидица рассказала о взрыве и пожаре в Москва-Сити

Очевидица происшествия на парковке в комплексе «Москва-Сити» рассказала «Газете.Ru» о ЧП и обстановке после случившегося.

По словам девушки, она находилась в башне «Империя» во время взрыва и дальнейшего возгорания машины. Однако даже хлопки, огонь и густой темный дым не сильно испугали людей. Многие вовсе стояли и снимали инцидент на видео.

«Особо никто в панике не был, многие стояли и снимали на телефон видео и фотографировали. Затем был взрыв, приехали пожарные и начали тушить, довольно быстро потушили», — сказала она.

Напомним, о происшествии в элитном комплексе в Москве стало известно 23 апреля. По предварительным данным, взорвались баллоны в одной из машин на парковке башни «Меркурий», что привело к сильному пожару. На месте работали экстренные службы. Информации о пострадавших или жертвах нет.