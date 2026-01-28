Огонь после VIP-тусовки: в Альпах сгорело место корпоратива российской сети «Рандеву»

В Куршевеле крупный пожар охватил пятизвездочный отель Le Grandes Alpes, где расположен бутик российской сети «Рандеву», прославившийся недавним скандальным VIP-корпоративом; из здания эвакуировали 260 человек. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Знаменитый альпийский курорт Куршевель озарился заревом масштабного пожара. Пламя вспыхнуло на мансарде элитного отеля Le Grandes Alpes и стремительно начало распространяться, создав угрозу для соседней гостиницы Le Lana. Ситуация оказалась настолько серьезной, что для борьбы с огнем пришлось мобилизовать более 140 пожарных. Несмотря на их усилия, быстро локализовать возгорание не удалось.

В ходе операции спасатели эвакуировали из опасной зоны более 260 постояльцев и сотрудников. По информации местной прессы, обошлось без жертв среди гостей, однако четверо огнеборцев получили травмы в ходе тушения. Причины инцидента пока остаются загадкой для следствия.

Baza пишет, что именно в этом здании располагается бутик обувной сети «Рандеву». Совсем недавно, в начале января, это место гремело в светских хрониках из-за роскошного корпоратива, на который компания вывезла российских звезд и блогеров. Тогда представители бренда уточняли, что организацией шумного праздника занималось именно французское подразделение. Теперь же вместо звона бокалов здесь слышны сирены пожарных машин.

Ранее полиция Японии подтвердила смерть гражданина РФ в горах Нагано.