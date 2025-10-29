Огонь угрожает древней стоянке: на магаданском острове Недоразумения вспыхнул масштабный пожар

Крупный пожар вспыхнул на острове Недоразумения в Охотском море. Для борьбы с огнем, который угрожает уникальной природной территории и археологическим ценностям, привлечены специалисты «Авиалесоохраны». Об этом сообщает РБК.

Очевидцы сообщают о масштабном возгорании на острове Недоразумения, расположенном в 20 километрах от Магадана. Как подтвердили в МЧС, к тушению пожара приступили профессиональные парашютисты-десантники «Авиалесоохраны».

Этот клочок суши обладает богатой историей — свое название он получил после того, как гидрографы начала XX века просто не заметили его из-за сходства с материковым берегом. Уникальность острова не только в его происхождении: в 1961 году археологи обнаружили здесь стоянку древнего человека эпохи неолита.

Долгое время на острове работал рыбный цех, а позднее — туристическая база. Сейчас огонь угрожает не только этой инфраструктуре, но и ценнейшим природным ландшафтам, включая места обитания промыслового краба и редкие виды растений. Работа пожарных осложняется труднодоступностью территории.

Ранее ПВО уничтожила два украинских беспилотника днем 29 октября.