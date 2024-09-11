Ограничения в работе двух аэропортов Мурманской области сняты

Действующие ранее ограничения, введенные ради обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, отменены в аэропортах Мурманской области — Мурмаши и Хибины. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации на своем телеграм-канале.

«В 16:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в период введенных временных ограничений два самолета, направлявшихся в Мурманск, вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Архангельске (Талаги).

Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Мурманска ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА.