Ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временно ограничены прием и выпуск самолетов, об этом сообщил Артём Кореняко, представитель Росавиации, в своём Телеграм-канале.

По предварительной информации, в связи с потенциальной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» были введены ограничения на работу. В настоящее время воздушные гавани не осуществляют ни отправку, ни прием рейсов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах „Домодедово“ (код ИКАО: UUDD) и „Жуковский“ (Раменское; UUBW)», — написал Кореняко.

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