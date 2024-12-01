Огромная металлическая птица рухнула на гостей рождественского фестиваля во Франции

В коммуне Трувиль-Сюр-Мер на параде, посвященном Рождеству, на толпу гостей упала огромная металлическая фигура птицы.

Мероприятие собрало несколько сотен человек. В результате пострадало 13 человек, девять из них доставили в больницу.

Шоу приостановили.

По словам свидетелей происшествия, птицу перевозила машина. На повороте автомобиль потерял равновесие, в результате металлоконструкция рухнула на гостей.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, военные и экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что Франция боится, что Европу и Киев исключат из переговоров по Украине.