Огромная металлическая птица рухнула на гостей рождественского фестиваля во Франции
Фото: [pxhere.com]
В коммуне Трувиль-Сюр-Мер на параде, посвященном Рождеству, на толпу гостей упала огромная металлическая фигура птицы.
Об инциденте сообщает Ouest France.
Мероприятие собрало несколько сотен человек. В результате пострадало 13 человек, девять из них доставили в больницу.
Шоу приостановили.
По словам свидетелей происшествия, птицу перевозила машина. На повороте автомобиль потерял равновесие, в результате металлоконструкция рухнула на гостей.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, военные и экстренные службы.
Ранее сообщалось о том, что Франция боится, что Европу и Киев исключат из переговоров по Украине.