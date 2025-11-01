Охота на командиров: российский дрон-камикадзе ликвидировал замкома бригады ВСУ

В Харьковской области в результате точечного удара российского FPV-дрона ликвидирован заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Гибель высокопоставленного офицера подтвердили в силовых структурах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полученной информации, инцидент произошел 30 октября. Ранее в украинских источниках появлялись сведения о возможном тяжелом ранении офицера, однако позже эти данные были опровергнуты. Силовые ведомства, ссылаясь на данные радиоперехватов, сообщили именно об уничтожении замкомандира.

Сообщается, что высокопоставленный украинский военный передвигался на джипе Toyota. Удар FPV-дрона настиг его автомобиль в районе переправы через реку Оскол. Ликвидация офицера такого ранга является серьезным ударом по командному составу и моральному духу одного из действующих украинских соединений.

Ранее ПВО сбила еще три беспилотника ВСУ над территорией РФ днем 1 ноября.