Поиски в Подмосковье завершены: найдено тело третьего ребенка, провалившегося под лед под Звенигородом

В Московской области завершилась поисковая операция, длившаяся десять дней: спасатели обнаружили тело девочки, которая провалилась под лед вместе с двумя мальчиками в районе Звенигорода. Трагедия унесла жизни троих подростков.

Как стало известно SHOT, тело 12-летней школьницы нашли сегодня в 10 километрах от предполагаемого места происшествия. Ранее спасатели извлекли из воды тела двух других детей. 12-летнего Ваню обнаружили в двух километрах от места, где компания могла уйти под лед. Второго погибшего, 12-летнего Богдана, нашли в семи километрах.

Все трое детей провалились под тонкий лед около десяти дней назад. Спасатели и волонтеры вели поиски на акватории и прилегающей территории. С нахождением тела девочки активная фаза поисков завершена. Обстоятельства гибели школьников устанавливаются. По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по Московской области расследует уголовное дело.

