Охотник за женщинами: во Владикавказе извращенец преследует незнакомок и караулит у магазинов

В центре Владикавказа орудует извращенец, который пристает к незнакомым женщинам. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor, одна из пострадавших была вынуждена спасаться от преследователя в ближайшем магазине.

Инцидент попал на видеокамеры наблюдения. Запись показывает, как женщина в испуге забегает в торговое заведение, а за ней следует неизвестный мужчина. Не сумев проникнуть внутрь, он остался караулить свою жертву у входа. Отойти от магазина его заставил только другой мужчина, вышедший на разговор.

По информации источника, это не первый случай агрессивного поведения данного гражданина. Ранее его уже замечали за преследованием и домогательствами к другим жительницам города. По факту произошедшего правоохранительные органы начали доследственную проверку.

