Охранник подмосковной компании украл из сейфа организации 200 тысяч рублей

Охранник одной из подмосковных компаний украл из сейфа организации двести тысяч рублей, мужчину задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Текстильщиков в Балашихе. Выяснилось, что 44-летний ранее судимый мужчина увидел, что сейф не заперт, он решил воспользоваться этим, похитив денежные средства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде о подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который зарезал ножом свою знакомую.