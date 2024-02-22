Житель Подмосковья зарезал свою знакомую кухонным ножом в ходе ссоры

В Богородском округе Подмосковья задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей 31-летней знакомой.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, преступление произошло накануне. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой он нанес потерпевшей не менее пятнадцати ножевых ранений.

От полученных травм женщина скончалась. Следователи и криминалисты в ходе осмотра места преступления изъяли два ножа и предметы одежды со следами, похожими на кровь.

В настоящее время устанавливаются мотив и все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

Ранее в Подмосковье задержали троих подростков, которые подозреваются в нападении на посетителей ТЦ в Воскресенске.