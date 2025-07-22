Концерт юмористки Котофеевой отменили в Москве из-за угрозы взрыва

Организаторы концерта участницы «Женского стендапа» Кати Котофеевой отменили ее сольное выступление из-за поступивших угроз произвести взрыв во время концерта. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Юмористка стала получать письма от неизвестного. В первом он попросил женщину о встрече. Та проигнорировала послание. На второе письмо также не последовало никакой реакции, после чего хейтер пообещал устроить взрыв во время ее выступления.

«Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит», — написал он артистке в ночь перед выступлением.

Котофеева рассказала об этой угрозе организаторам своего концерта, и те решили на всякий случай отменить выступление. Полиция осмотрела как само здание, так и прилегающую к нему территорию, но ничего опасного не обнаружила.

Ранее сообщалось, что в Италии был отменен запланированный концерт дирижера Валерия Гергиева после протестов со стороны представителей российской оппозиции и украинских общественных организаций. Концерт, намеченный в Королевском дворце Казерты, мог стать прецедентом для снятия запрета на выступления Гергиева на европейских сценах, но вызвал резкую критику со стороны итальянского правительства и представителей Украины.