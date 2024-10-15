ОКНШ: Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами

Агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщило , что были произведены «выстрелы к югу от» линии, разделяющей две страны, в ответ на подрывы, которые произошли на северной стороне границы.

В Комитете подчеркнули, что южнокорейские войска не понесли потерь в результате взрывов на дорогах, связывающих КНДР и Южную Корею.

«Наши вооруженные силы осуществили ответные огневые действия в районе к югу от военной демаркационной линии», — заявили власти Сеула.

Ранее сообщалось о том, что северокорейские военные провели взрывные работы как на востоке, так и на западе полуострова, вероятно, с целью разрушения путей, ведущих в Южную Корею.

Со стороны Южной Кореи поступала информация о том, что солдаты Северной Кореи продолжают «дополнительные работы с применением тяжелой техники».