Около 11 тысяч сообщений о бытовых пожарах приняла Система-112 Подмосковья с начала года

Порядка ста тысяч вызовов, адресованных пожарной охране, поступило в подмосковную Систему-112 с начала года.

Как уточнила пресс-служба ведомства, операторы в этом году обработали около одиннадцати тысяч сообщений о бытовых пожарах в квартирах и частных домах Московской области, более десяти тысяч — о природных пожарах. С начала лета на номер «112» поступило свыше тысячи сообщений о возгорании в лесах

Жителям Подмосковья напомнили, что при пожаре не нужно паниковать. Необходимо незамедлительно позвонить на номер «112» и постараться максимально коротко и ясно сообщить оператору о случившемся. При необходимости на место происшествия вместе с пожарным расчетом также будут направлены полиция, скорая помощь и газовая служба.

В ведомстве подчеркнули, что при пожаре необходимо как можно быстрее покинуть место возгорания. Делать это нужно пригнувшись, поскольку дым поднимается наверх. Дышать в таком случае лучше через влажную ткань. Также необходимо оказать помощь в эвакуации детям, пожилым людям и инвалидам. Нельзя пользоваться лифтом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все работники скорой помощи региона будут застрахованы и обеспечены тревожной кнопкой.