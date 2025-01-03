Около 15 человек пострадали при крушении самолета в Калифорнии

В Калифорнии легкомоторный самолет упал на крышу здания.

В результате крушения самолета пострадали не менее 15 человек, один человек погиб.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает агентство Associated Press (AP).

Информация о падении самолета поступила в 14:09 по местному времени (3 января, 01:09 по московскому времени). Людей из близлежащих зданий эвакуировали.

Ранее Азербайджан на фоне катастрофы AZAL сократил в два раза срок приезда россиян в страну.