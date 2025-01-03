Около 15 человек пострадали при крушении самолета в Калифорнии
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В Калифорнии легкомоторный самолет упал на крышу здания.
Инцидент произошел в городе Фуллертон.
В результате крушения самолета пострадали не менее 15 человек, один человек погиб.
Об этом со ссылкой на полицию сообщает агентство Associated Press (AP).
Информация о падении самолета поступила в 14:09 по местному времени (3 января, 01:09 по московскому времени). Людей из близлежащих зданий эвакуировали.
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