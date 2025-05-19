Около 20 тыс. км пути обследовано в Рязанской области с начала года

С целью обеспечения бесперебойности и безопасности пассажирских и грузовых перевозок железнодорожники проводят регулярный контроль за содержанием инфраструктуры: так, с начала текущего года посредством современных диагностических комплексов были обследованы около 20 тыс. километров пути в Рязанской области. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что больше всего внимания в ходе контроля уделяется состоянию электрических проводов и кабелей, рельсов и стыков, также посредством специальных систем измеряется напряжение и сила тока в рельсовой цепи.

Отмечается, что за одну поездку современные диагностические комплексы имеют возможность проверить все параметры состояния путевой инфраструктуры и обнаружить малейшее отклонение от нормы, что дает возможность оперативно принять меры к устранению замеченных недостатков.

Ранее сообщалось, что информационные рейды продолжаются на железнодорожных переходах Подольска.