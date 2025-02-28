Около 200 рыбаков спасают с отколовшейся льдины в Охотском море

В Сахалинской области проходит спасательная операция по эвакуации около 200 рыболовов, оказавшихся на отколовшейся льдине в Охотском море. Пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила , что льдина находится на расстоянии 700 м от береговой линии.

В операции задействовано 11 специалистов и шесть единиц техники МЧС, включая аэролодку «Хивус», а также вертолет Ми-8 для эвакуации людей. Ширина трещины на льдине превысила один метр.

Похожая ситуация произошла 12 февраля, когда сотрудники МЧС спасли около 300 рыбаков, застрявших на льдине в Охотском море.