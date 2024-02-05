Около 30 аттракционов проверили на безопасность в Подмосковье за неделю

Двадцать семь подмосковных аттракционов проверили инспекторы Гостехнадзора за неделю, два из них проверку не прошли, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Зимние горки — это тоже аттракционы. Они, как и карусели, должны иметь разрешительную документацию и быть оборудованы по установленным требованиям. Такие развлекательные средства необходимо регистрировать в Управлении Гостехнадзора, напомнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Мы просим жителей перед катанием на любом аттракционе, будь то зимняя горка или карусель, обращать внимание на наличие у него номера, вывешенной инструкции или правил техники безопасности», — сказал глава областного Минэкологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом зимнем сезоне в Московской области открыли свыше 180 катков.