Около 30 аттракционов проверили на безопасность в Подмосковье за неделю
Фото: [пресс-служба министерства экологии и природопользования МО/пресс-служба министерства экологии и природопользования МО]
Двадцать семь подмосковных аттракционов проверили инспекторы Гостехнадзора за неделю, два из них проверку не прошли, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Зимние горки — это тоже аттракционы. Они, как и карусели, должны иметь разрешительную документацию и быть оборудованы по установленным требованиям. Такие развлекательные средства необходимо регистрировать в Управлении Гостехнадзора, напомнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Мы просим жителей перед катанием на любом аттракционе, будь то зимняя горка или карусель, обращать внимание на наличие у него номера, вывешенной инструкции или правил техники безопасности», — сказал глава областного Минэкологии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом зимнем сезоне в Московской области открыли свыше 180 катков.