Около 30 тыс раз жители Подмосковья вызывали экстренные службы через приложение «112 МО»

Порядка тридцати тысяч раз обратились жители Подмосковья в экстренные службы через мобильное приложение «112 МО» с 2017 года, когда сервис был только введен в эксплуатацию, сообщила пресс-служба ведомства.

Только с начала текущего года посредством мобильного приложения в службу спасения обратились порядка восьми тысяч человек.

В приложении «112 МО» можно в том числе оформить «Европротокол», отслеживать на интерактивной карте движение выехавшего на вызов автомобиля службы газа или скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.