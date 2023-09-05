Около 35 тысяч вызовов принимают в сутки операторы Системы-112 Подмосковья

Около тридцати пяти тысяч вызовов принимают каждые сутки операторы подмосковной Системы-112, сообщила пресс-служба ведомства. Там добавили, что всего на сегодняшний день операторы приняли и обработали почти семьдесят девять миллионов обращений от жителей и гостей Московской области.

Так, свыше двадцати миллионов вызовов было адресовано скорой медицинской помощи, более семи миллионов обращений — полиции и ГИБДД, порядка восьмисот тысяч — пожарной охране.

Еще почти девять миллионов обращений пришлось на справочные вызовы, более трех тысяч вызовов было на иностранных языках, почти семьсот тысяч — из других регионов.

Также около тридцати восьми тысяч раз звонившим оказали помощь операторы-психологи. Люди с ограниченными возможностями по слуху обращались в Систему-112 Подмосковья порядка семи тысяч раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году земельные участки в Подмосковье получили около 450 врачей.