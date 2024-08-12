Около 40 ДТП произошло на дорогах Кемеровской области с участием детей с начала года

C начала текущего года на дорогах Кузбасса зафиксировано почти 40 ДТП с участием детей-пешеходов. Об этом сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кемеровской области.

Уточняется, что в причинах совершения 14 происшествий имеет место нарушение правил самими детьми. В итоге наездов на пешеходных переходах травмы получили 24 ребенка. Кроме того, всего за этот год в дорожных авариях получили травмы почти 40 несовершеннолетних.

Ранее в Минтрансе Подмосковья представили статистику аварийности на дорогах региона за семь месяцев.