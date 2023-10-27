Около 40% школ повреждены в секторе Газа в результате обстрелов Израиля

Не меньше 40 процентов школ получили серьезные повреждения в секторе Газа из-за израильских обстрелов. Об этом сообщают в ЮНЕСКО, пишет РИА Новости 27 октября.

В тексте сказано, что в Газе начался настоящий гуманитарный кризис, в том числе и в сфере образования. С 7 октября повреждения получили больше 200 школ, одна четвертая из них – очень серьезные.

В уязвимой и непростой ситуации находятся больше полмиллиона учеников и 23 тысячи преподавателей. Организации не в первый раз призывают стороны конфликта прекратить совершать подобные атаки.