Около 4,5 тысячи сухостойных деревьев ликвидировали в Подмосковье за два месяца
Фото: [пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору]
Порядка 4,5 тысячи сухостойных деревьев ликвидировали в пятидесяти девяти муниципалитетах Подмосковья с начала апреля, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
«В первую очередь внимание уделяли объектам с углом наклона менее сорока пяти градусов. Затем спиливали сухие ветви, которые могут представлять опасность для людей и объектов инфраструктуры», — указала Владислав Мурашов.
Он добавил, что данные работы контролируют инспекторы ведомства, они же следят за своевременным вывозом остатков сухостоя после обрезки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о графике вывоза мусора из садовых товариществ.