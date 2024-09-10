Около 70 млн рублей отдали злоумышленникам жители Нижегородской области за неделю
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Примерно 140 преступлений, которые были совершены с применением разных мошеннических схем, зафиксировано в Нижегородской области за прошедшую неделю. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.
Уточняется, что наиболее частыми схемами у мошенников были «Звонок от службы безопасности банка» (около 60 случаев), «Предложение дополнительного заработка» (25 случаев), «Истекает срок действия сим-карты» (почти 20 случаев).
Отмечается, что всего за неделю жители региона лишились денежных средств на сумму почти 70 млн рублей.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о новых уловках мошенников в Telegram.