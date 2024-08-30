Жителей Подмосковья предупредили о новых уловках мошенников в Telegram

Как передает пресс-служба ведомства, мошенники предлагают пользователям сохранить их личные данные на якобы безопасном ресурсе. После этого злоумышленники присылают ссылки, предлагая жертвам ввести информацию для входа в аккаунты.

Если пользователь выполнит эти условия, то мошенники получат полный доступ ко всем его данным, в том числе фотографиям и перепискам.

Жителей региона призвали быть особенно внимательными при общении с незнакомцами в этом мессенджере и удалить «чувствительную» информацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация помогает повысить безопасность в регионе.