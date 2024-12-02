Около 70 пропавших найдены живыми в Нижегородской области в прошлом месяце

По данным волонтерских отрядов, почти 70 пропавших нашли живыми в Нижегородской области за минувший месяц. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что всего за ноябрь к волонтерам поступило более ста обращений с просьбой найти пропавших, из них в десяти случаях необходимость в помощи отпала. Однако почти 70 человек были найдены живыми, восемь — погибшими, около 20 человек еще находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что после трех дней поисков пропавший в Кузбассе мальчик был найден в супермаркете.