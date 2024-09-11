Около 80 человек получили травмы на объектах Горьковской железной дороги с начала года

Травматизм на объектах Горьковской железной дороги в текущем году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила pravda-nn.ru.

Уточняется, что почти 80 человек получили травмы по неосторожности. Ключевыми причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом, травмирование электротоком и нахождение на пешеходном настиле во время движения поездов.

Ранее сообщалось, что россиянин лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий вагон поезда.