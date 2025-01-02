Около 90 пропавших найдены живыми в Нижегородской области за декабрь

Почти 90 пропавших человек нашли живыми в Нижегородской области за последний месяц минувшего года, семи из которых не потребовалась помощь. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что за декабрь прошлого года всего поступило свыше сотни заявок о поисках пропавших.

Отмечается, что также десять человек обнаружены мертвыми. Также поиски еще двоих пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что около 70 пропавших найдены живыми в Нижегородской области в ноябре.